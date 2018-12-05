Заморозку накопительной части пенсии до 2021 года поддержали в Совфеде

Члены Комитета Совета Федерации по социальной политике на расширенном заседании, которое провел глава комитета Валерий Рязанский, поддержали законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года, сообщает пресс-служба Совфеда.
По предварительным данным, принятие этого проекта позволит в 2021 году увеличить на 609 миллиардов рублей доходы бюджета Пенсионного фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.
"Дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий", — отметила замглавы комитета Елена Бибикова.
Сенатор указала, что объем пенсионных прав застрахованных россиян не уменьшится. Суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальной лицевом счете граждан и учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента.
Комментарии
А как иначе, надбавки к своим пенсиям , парашюты увольнительные нужно где то брать...
А если после этого произошло то же, что и во Франции, интересно как бы быстро они пересмотрели свое решение?
А если после этого произошло то же, что и во Франции, интересно как бы быстро они пересмотрели свое решение?
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Как во Франции в России не будет. Там НАРОД, а здесь СТАДО.
Пусть себе зарплаты заморозят, "но эти Суммы будут отражены на индивидуальной лицевом счете граждан и учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента".
Воры во власти.
А зачем нам повышать доходы бюджета? Чтобы воры его осваивали?
С приходом цифровой экономики должны высвобождаться человеческие ресурсы, и соответственно сокращаться ФОТ. Зачем раздувают бюджет?