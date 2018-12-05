Фото: applestage.com
Следственный комитет проводит проверку в связи с пропажей девятилетнего мальчика в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе регионального управления СКР.
"Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщила представитель правоохранительного ведомства.
Напомним, днем 4 декабря ребенок ушел из дома и до сих пор его местонахождение не известно.
В СКР добавляют, что мальчик воспитывается в благополучной семье. В настоящее время в рамках проверки следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, а также обстоятельств его ухода.
Следователи опрашивают родственников, педагогов, а также других людей, входящих в круг знакомых несовершеннолетнего.
Поиски мальчика также ведут волонтеры.
Приметы ребенка: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.
Одежда: черный пуховик с капюшоном, синие джинсы, серо-черные ботинки, синяя вязаная шапка. С собой был синий школьный рюкзак.
Комментарии
Уже нашли
Найден, жив.
а что было то?
как меня бесят такие новости
в каком районе ребенок пропал
в какую школу пошел, от какого дома
фото ребенка
хотя бы идешь в том районе и по люкам смотришь
а так новость в воздух = больше запугать родителей детей 9 лет