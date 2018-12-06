С 1 января 2019 года ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ, которое ранее планировали вводить минимум через полгода, с 1 июля. Инициатива российского правительства связана с повышением ставки НДС с 18 до 20%. В эфире радио Эхо Москвы в Барнауле генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади рассказал, что ожидает горожан в новогодних квитанциях и оправдан ли ажиотаж, вызванный пересмотром тарифов и новыми нормативами на электроснабжение. Публикуем самые интересные моменты из интервью:

Ажиотаж раскрутили СМИ

Корр.: Иван Данилович, пересмотр тарифов с 1 января, связанный с НДС, многие эксперты называют мерой необходимой и наименее болезненной для населения. Какова ваша точка зрения, так ли это на самом деле? Нельзя ли было избежать таких новаций и пересмотреть тарифы, как мы уже все привыкли, с 1 июля?

Иван Василиади: Мне не понятен ажиотаж вокруг данной темы, который по большому счету раскрутили средства массовой информации. Было совершенно очевидно, что в случае повышения НДС подорожают все товары и услуги. И не совсем понятно, почему услуга электроснабжения, которая также содержит НДС, должна была стать исключением. В этой логике, принятая правительством двухэтапность — это даже меньше обычного, и, более того, это создает определенные риски и недоборы доходности для сбытовых и сетевых компаний. Население же от такой двухэтапности не потеряет ничего. Если взять средневзвешенные тарифы за год, итоговый результат будет такой же, как если бы НДС не поднимали вовсе.

Корр.: То есть на выходе мы увидим те же самые цифры, которые и закладывались?

И.В.: Те же самые цифры по сравнению с прошлым годом. В прошлом году рост был на уровне инфляции 4,5%. И в этом году нас ожидает практически то же самое, потому что на лето предусмотрено повышение тарифа уже не на 4,5%, как раньше, а всего на 2,4%. Больше ажиотажа. Странно, что никто не пытается объяснить это населению, что эта та же математика, тот же шарик, только вид сбоку.

Корр: Как вы думаете, правительство у нас во вкус не войдет, не вернемся ли мы к той схеме, когда у нас действительно два раза в год повышались тарифы, но тогда это не обосновывалось НДС. НДС оставался на уровне 18%, но повышали нам стабильно январь-июль.

И.В.: Я уверен, что правительство не войдет во вкус и это не станет практикой. Особенно с учетом того, что в принципе все эти повышения непопулярная мера, которую невозможно, к сожалению, пока избежать. Инфляция у нас выше нуля, по этой причине тарифы для населения, скорее всего, будут и в дальнейшем индексироваться на уровне не выше инфляционных ожиданий правительства.

Спать можем спокойно

Корр: Иван Данилович, не могу не затронуть еще одну новость. Многие депутаты, в том числе депутат АКЗС Людмила Суслова, которая представляет "Справедливую Россию", на прошлой неделе заявили, что, несмотря на транслируемые правительством предельные индексы повышения тарифов, в регионах они не соблюдаются. Говорят, что максимум 4,5%, а на деле в квитанциях выходит плюс 20-30%. Что касается практики Барнаульской горэлектросети, случалось ли, что БГЭС превышала индекс допустимого повышения тарифов?

И.В.: Дело в том, что роль БГЭС в формировании тарифов сводится к предоставлению отчетной информации в официальные ведомства. В Алтайском крае этим вопросом заведует Управление по госрегулированию цен и тарифов. В нашей практике, касательно именно электрической энергии, предельные значения никогда не превышались. Они всегда соотносились с нижней планкой возможных вариантов. Я уверен, что эта традиция сохранится, и в этом плане мы можем спать спокойно. Что касается борьбы с безобразиями в ЖКХ, то позиция справедливороссов, как условно оппозиционной партии, понятна. Тот рост, о котором, возможно, они говорят, связан в Алтайском крае с темами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Я не являюсь экспертом в этих вопросах и не берусь судить, с чем повышение было связано и какие у них были предельные или беспредельные индексы. Что касается электроэнергетики, я могу четко сказать, такого не было и не будет. Никаких повышений предельных уровней тарифа для населения не предвижу.

УК могут отказаться от домов

Корр.: Иван Данилович, 16 ноября было принято достаточно важное решение для жителей региона. Пересмотрены нормативы на электроснабжение ОДН и индивидуальное потребление. Можно ли сегодня вынести однозначное суждение — больше или меньше будет оплата по сравнению с предыдущими нормативами?

И.В.: Если говорить об индивидуальных нормативах, то принятые изменения разнонаправленные. Так, для жителей многоквартирных домов просматривается незначительное увеличение — около 20%. Для жителей частного сектора в некоторых случаях возможно снижение нормативов, что нелогично и может спровоцировать людей на отказ от приборов учета. Мы такой ситуации не боимся, и мы ее предвидели. Для тех хитроумных потребителей, которые попытаются на этом сыграть, Барнаульская горэлектросеть будет самостоятельно, на опорах, устанавливать приборы учета. Такое право у нас есть, и мы будем им обязательно пользоваться.

Корр: Что можете сказать про новый норматив на ОДН?

И.В.: В нормативах на ОДН или содержание общего имущества в части электроснабжения произошли серьезные изменения. Поменялась методика расчета. Если раньше применялся аналоговый метод, брались за основу эталонные дома и по ним просчитывались эталонные цифры, то сейчас норматив стал сборно-разборным. Он зависит от наличия и количества в доме насосов, лифтов, другого энергозатратного оборудования. Все эти параметры со временем могут меняться, соответственно, должен каждый раз пересматриваться норматив.

Корр: Платить будем больше?

И.В.: Фактически новые нормативы на ОДН или на СОИ снижены почти в два раза. Для жителей это, безусловно, хорошо. Для управляющих компаний, которые будут брать себе на убытки все небалансы, связанные с превышением фактического ОДН над нормативным, это не очень хорошая новость. По задумке законодателей они должны быть более проворны в вопросах энергосбережения. На практике они, вероятнее всего, будут отказываться от домов.

Беседовал Артем Кузнецов