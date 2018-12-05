Московская полиция опровергла информацию о введении на территории города плана "Сирена" для розыска сбежавшего охранника, вооруженного автоматом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
"В Москве никаких подобных мероприятий не проводится", — сказали в пресс-службе.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в Москве ввели план "Сирена" из-за розыска вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны (ВОХР), который охранял объект во Владимирской области и имеет при себя автомат с двумя магазинами.
Сообщалось, что сбежавшим является Юрий Петров 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме. Предположительно, он находится в столице, куда приехал на своей машине цвета черный металлик.
Ранее сообщалось что сбежавший — военнослужащий срочной службы. Однако в дальнейшем оказалось, что это — сотрудник ВОХР. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото мужчины, который самовольно покинул стратегический объект в городе Муром.
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