Фото: центрлесхоз.рф
Уголовное дело возбудил Следственный комитет в Алтайском крае в связи со сплошными рубками леса.
Как сообщили в региональном управлении СКР, в произошедшем правоохранители усмотрели признаки халатности со стороны должностных лиц Тягунского участкового лесничества.
Согласно информации следствия, в 2016 году в городе Заринске сотрудники лесничества, не приняв должных мер по проверке категории лесных насаждений, организовали ходатайство и подготовку документов о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных в нерестоохранных полосах.
"Данные действия в дальнейшем привели к сплошной рубке леса в лесничестве. Ущерб государству от незаконной рубки лесных насаждений составил более 12 миллионов рублей, что является особо крупным размером", — уточняют в ведомстве.
В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.
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