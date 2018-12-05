Фото: vk.com/avarcomdtp
Бензовоз слетел с трассы и перевернулся неподалеку от Бийска 4 декабря — авария произошла на Чуйском тракте в районе поворота на поселок Заря.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, инцидент случился накануне в 11:10 на 344 километре автодороги Р-256.
Известно, что водитель 1982 года рождения, управляя бензовозом MAN, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии мужчина не пострадал. Также не было допущено розлива топлива на проезжую часть дороги.
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