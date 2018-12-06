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Количество ДТП и смертность на дорогах Алтайского края в последние годы заметно снижается. Об этом в ходе заседания правительства края сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Владислав Перцев.
Так, за 10 месяцев текущего года количество зарегистрированных ДТП уменьшилось на 7,3%. Число погибших уменьшилось на 13,4%, а раненых на 7,1%. По сравнению с 2012 годом смертность вообще снизилась на 18%. По итогам действия федеральной программы к 2024 году смертность на дорогах должна сократиться до 4 на 1000 человек.
В Барнауле же по итогам года планируется снижение мест концентрации ДТП по сравнению с 2016 годом в два раза. При этом показатели, судя по статистике ведомства, остаются довольно высокими. Так, бороться с аварийностью помогают камеры фото- и видеофиксации, которые стали повсеместно появляться в крае. Со следующего года штрафы в результате нарушений ПДД будут отправляться в дорожный фонд и будут идти как раз на борьбу с аварийностью. Краевые власти ожидают, что это более 600 миллионов рублей.
На федеральных трассах в последние годы также наблюдается положительная тенденция. Если в авариях погибали 92 человека, то в этом году только 33. В целом же за 4 года количество ДТП на двух федеральных дорогах в крае снизилось в три раза.
Одним из предложений, высказанных на заседании правительства, стала инициатива министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. По его словам, 86% случаев смерти на дорогах при сопутствующих обстоятельствах происходят при лобовых столкновениях. Министр предложил в рамках "БКАД" ставить на самых проблемных трассах отбойники, чтобы минимизировать возможность для столкновений.
Отметим, что, согласно статистике за первое полугодие, количество ДТП сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на трассах А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" и Р-256 "Чуйский тракт" было зафиксировано 108 ДТП, а в 2017 году — 141. При этом число пострадавших сократилось с 240 до 146 человек (39%).
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