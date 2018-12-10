В новый год стоит входить не только в новом наряде, с новыми мечтами и планами, но и… с новыми фотографиями — ведь это один из лучших праздников для фотосессий, особенно семейных. Чтобы запечатлеть праздничные эмоции и атмосферу волшебства, идеально подходят интерьерные фотостудии: здесь, в окружении особенного декора, который сложно воспроизвести у себя дома, можно с комфортом делать красивые кадры в любое время суток, с легкостью меняя образы и локации. Но как выбрать самое достойное из многочисленных предложений? Разбираемся с порталом Amic.ru.
ШЕСТЬ ПРИЗНАКОВ ХОРОШЕЙ ФОТОСТУДИИ
- Расположение. Оптимальное решение — выбрать фотостудию в центре города либо с наличием вблизи нее остановок общественного транспорта: сюда будет проще добраться всем участникам съемки, что особенно актуально в период пробок и снегопада.
- Гримерка и примерочная. Наличие светлой и просторной гримерки с розетками, зеркалами и стулом, регулирующимся по высоте, — немаловажный фактор для того, чтобы визажист и парикмахер смогли качественно выполнить свою работу. Примерочная также необходима, чтобы не переодеваться на глазах у посторонних людей.
- Зона ожидания. В хорошей фотостудии, где заботятся о комфорте клиентов, а также сопровождающих их людей, должна быть предусмотрена зона ожидания с удобным диваном, книгами или журналами, телевизором, возможностью чаепития.
- Площадь зала. В студиях площадью менее 50 кв.м. фотосъемка на портретные объективы весьма проблематична.
- Освещение. При съемках в естественном свете нужно учитывать относительную освещенность зала, то есть процентное соотношение площади зала к площади всех его окон, а также расположение окон. При съемке в темное время желательно наличие в студии профессионального осветительного оборудования — удобного, надежного и мобильного.
- Интерьер. Елки, гирлянды, елочные украшения, красиво упакованные подарки, пледы — важно, чтобы все эти атмосферные аксессуары были в фотостудии. Немаловажно и сочетание цветов в интерьере: самыми выигрышными для новогодних фотографий считаются комбинации красного, зеленого и белого. Удачно также смотрятся в кадре синий с серебристым, белый с синим, красный и белый с золотым.
ВОЛШЕБНЫЕ ФОТОСЕССИИ — В СТУДИИ "САПФИР"
Одним из мест в нашем городе, идеально подходящих для новогодней съемки с учетом всех вышеперечисленных критериев, является новая интерьерная фотостудия "Сапфир". Ее учредители подошли к работе с душой и постарались сделать фотопространство по-домашнему уютным и сказочно красивым.
В просторной и светлой студии, расположенной на центральном проспекте Барнаула, неподалеку от остановки, есть два раздельных зала общей площадью более 100 квадратных метров, отдельная гримерка и профессиональное оборудование. Здесь можно фотографироваться большими компаниями, и место для смены образа всегда найдется.
Сейчас, в предпраздничный сезон, в "Сапфире" доступны к бронированию новогодние локации в самых удачных цветах, что позволит сделать ваши снимки по-настоящему волшебными и драгоценными.
Красивых вам кадров и счастливых новогодних и рождественских праздников!
Интерьерная фотостудия "САПФИР"
г. Барнаул, пр-т Ленина 154а, корпус 2, оф. 313
Телефон +7 964 083-55-44
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