Тверской суд Москвы рассмотрел ходатайство о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву не в пользу спортсменов, пишет "Газета.Ru".
Судья принял решение удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста. Таким образом, футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Новый год они встретят в "Бутырке".
Такое же решение принято по младшему брату Кокорина Кириллу.
"В ходатайстве адвокатов об изменении меры пресечения отказать", — постановил судья.
"Не усматривая оснований для отмены данной меры пресечения, принимая во внимание объем следственный действий ходатайство следования удовлетворить", — добавил судья.
По мнению адвоката Кокорина, заседание носит показательный характер, и суд принял решение о продлении ареста футболистам еще с утра.
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