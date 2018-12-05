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А вы согласны сортировать мусор?

Конечно, природу надо беречь. Я уже давно выбрасываю пластиковые бутылки только в специальный контейнер, сдаю макулатуру и ртутные лампы в специализированные организации

Я готов делить мусор по разным контейнерам, но контейнеров-то нет

Нет, я предпочитаю все выбрасывать в один мешок. Проблема экологии — не моя проблема

Я - как все: если все будут сортировать мусор по разным контейнерам, то и я буду

Я не согласен. Ерунду придумали. Если так надо, пусть сортирует мусор кто-то другой, например, на полигоне ТКО, а мне удобно все в один контейнер выбрасывать