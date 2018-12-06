Гигантский участок за "Леруа Мерлен" в Барнауле застроят высотками

Земельный участок за ТЦ "Леруа Мерлен" на Павловском тракте в Барнауле выставлен на аукцион: территорию в 86,3 га предлагают застроить жилыми домами, инженерными сетями и социальными объектами. При этом инициатором торгов выступила ИСК "Союз".

Как пишет "Недвижимость.Алтай", участок располагается в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта — сейчас на этом месте находится пустырь. Согласно документации, земля предназначена для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры. Минимальный объем общей площади жилых помещений — 200 000 квадратных метров. Здесь допускается строительство высоток до 75 метров (приблизительно 20-25 этажей), планируется размещение общественно-деловых, торговых объектов, гаражей, зеленых зон.

Интересно, что данная территория принадлежит ООО "Газтрейд". Согласно данным налоговой службы, компания зарегистрирована в Бийске и специализируется на продаже топлива. При этом реализацией и совершением иных юридических операций занимается АО "ДОМ.РФ" (ранее подобные функции в России выполнял Федеральный фонд жилищного строительства, который был ликвидирован в конце декабря 2017 года). Начальная цена участка — 113 млн рублей. Аукцион назначен на 14 декабря, пройдет он в Москве.

Земельный участок уже неоднократно был участником торгов: его пытались продать в 2012 и 2015 годах. 6 лет назад здесь говорили о возведении не только многоэтажных, но и малоэтажных домов эконом-класса. Однако застройщиков отпугнула перспектива возводить сети коммуникаций.

"Необходимо строительство новой подстанции для снабжения планируемого к строительству жилого квартала. Нужно решать транспортную проблему, строить дороги, организовывать пассажирские перевозки", — тогда в голос говорили руководители компаний, не предполагая, что через несколько лет буквально будут драться за право работать в "чистом поле" — в кварталах, не обеспеченных инфраструктурой.

В 2015 данную территорию включили в состав двух огромных участков площадью 807 га и 117 га, которые уходили еще дальше от Павловского тракта и улицы Просторной. Стоимость первой территории тогда оценивалась в 1,2 млрд рублей, второй — 347 млн рублей. Но застройщики посчитали эту стоимость завышенной. Сейчас ситуация в корне изменилась, и торги проходят уже по просьбе самих строительных компаний.

"По нашей инициативе ДОМ.РФ занимается данным вопросом, — рассказал замгендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин. — Сейчас мы работаем с Москвой, так как участок необходим для перспективной застройки Барнаула. Ситуация поменялась с учетом того, что сегодня к территории готовы подвести все коммуникации тепловые компании, энергетики, "Водоканал". Есть освободившиеся мощности, которые можно направить на инженерное обеспечение данного микрорайона".

Компания планирует самостоятельно осваивать участок, но рассматривает вариант работы с другими застройщиками: "Сейчас главное — попасть на аукцион, выиграть. Это долгосрочная программа, она рассчитана на 12 лет. Требуются серьезные вложения, затраты будут очень высокими".

Отметим, что данный земельный участок привлек внимание общественности и ассоциации "Центр развития института семьи", которая продвигает проект помощи многодетным семьям с помощью объединения в кооперативы. В этом случае они претендуют уже не на муниципальную, а на федеральную землю. В ассоциации уверены, что, получив федеральные деньги на строительство, кооператив может получить и федеральные средства на коммуникации. Для реализации такого проекта как раз был выбран участок на Павловском тракте, сразу за ТРЦ "Арена". В Росимуществе тогда подтвердили: выделить эту землю для строительства жилья возможно, но сначала необходимо внести изменения в местные нормативные документы.