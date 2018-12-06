Названа оптимальная продолжительность сна для здоровой жизни

Человек должен спать от шести до восьми часов в сутки — такая продолжительность сна является оптимальной и понижает риск преждевременной смерти. К подобным выводам пришла международная группа ученых, опубликовав результаты своих исследований в журнале Европейского общества кардиологии, сообщает телеканал "360".
Специалисты вели наблюдения порядка восьми лет. За это время они просмотрели дневники сна свыше 116 тысяч человек в возрасте 35-70 лет. Проведенный анализ показал, что слишком долгий сон лишь повышает вероятность смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Оказалось, что у посвящавших сну от восьми до девяти часов в сутки риск смерти увеличивался на 5% по сравнению с отдыхающими рекомендованное время. Если же люди спали от девяти до 10 часов, то вероятность возникновения серьезного заболевания повышалась на 17%. У спящих более 10 часов — на 41%.
Болезни сердца, отметили ученые, могут развиться и из-за дневного сна. Правда, в том случае, если ночью человек спит меньше шести часов. Однако, по их мнению, в большинстве своем так можно добрать нехватку сна и повысить показатель до оптимального уровня.
Кстати, ученые уже говорили о том, что сон длительностью менее шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) и инсульта на 11%.
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