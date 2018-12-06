Воспитателя детсада "Хеппи беби" в Барнауле взяли под домашний арест

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Обвинение предъявлено бывшему воспитателю ясельной группы частного детского сада "Хеппи беби" в городе Барнауле — женщина взята под домашний арест.
Как сообщили в краевом управлении СКР, по версии следствия, с августа 2017 по апрель 2018 года обвиняемая и двое других педагогов, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.
"Данные обстоятельства были достоверно известны заведующей детского сада, однако никаких мер по устранению данных нарушений руководителем учреждения не предпринималось", — констатируют в Следственном комитете.
Октябрьский районный суд принял решение определить обвиняемую под домашний арест. Женщине инкриминируют пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
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Кроме того, проверяется причастность женщины к совершению преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица).
Отметим, что ранее было предъявлено обвинение бывшей заведующей и двум бывшим воспитателям детского сада по аналогичной статье, и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
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