Введение нового стандарта автономеров могут перенести на август

Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения нового стандарта для автомобильных номеров с 1 января на 4 августа 2019 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сейчас предложение находится на рассмотрении. МВД отмечает, что это сделано ради исключения необоснованных расходов федерального бюджета из-за особенностей системы госзакупок.
Закупки делает Центр специального назначения (ЦСН) на несколько месяцев вперед, исходя из потребностей ГИБДД. Однако не имеет права заказывать у компаний госзнаки, которые не вступили в силу по ГОСТу. В контрактах до сих пор прописано требование о соответствии стандарту 1993 года.
При этом 4 августа 2019 года в силу вступает новый закон о регистрации транспортных средств. В нем планируются нововведения для водителей, в том числе то, по которому ГИБДД будет присуждать номер, но металлическую пластину водители заказывать будут сами.
Ранее сообщалось, что МВД России собирается в начале 2019 года предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей. К примеру, предлагается объединить "площадки" и "города" в одно испытание.
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