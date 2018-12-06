Фото: archaeology.nsc.ru
Уникальную находку — диадему из бивня мамонта — обнаружили в Денисовой пещере на Алтае, сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН.
Находка относится к эпохе палеолита и имеет возраст около 45–50 тысяч лет. По мнению ученых, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни.
Также отмечается, что диадема была сломана еще при использовании или через недолгое время после этого.
Рассказывая о находке, младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко отметил, что бивень мамонта использовался древними людьми как материал для изготовления многих предметов, прежде всего, украшений — бусин, подвесок, браслетов, но из него делали также иглы и наконечники.
"Что касается древнейших диадем, то это довольно редкая находка, причем не только в Денисовой пещере, но и в мире. При этом найденный фрагмент довольно крупный — от затылка до лицевой части виска, и, судя по толщине пластины и достаточно большому диаметру, предмет предназначался для крупноголового мужчины", — добавил эксперт.
Александр Федорченко также уточнил, что есть вероятность найти и другой фрагмент диадемы.
Комментарии