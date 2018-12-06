Путина пригласили на чемпионат мира по дзюдо в Японии

Президент России Владимир Путин получил приглашение от премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить чемпионат мира по дзюдо — об этом заявил замгенерального секретаря Либерально-Демократической партии страны Коити Хагиуда, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Sankei.
Хагиуда заметил, что с подобным предложением Абэ обратился к Путину на саммите G20. "Хотели бы вы посмотреть на чемпионат мира по дзюдо?" — процитировал Хагиуда японского премьера, не уточняя, согласился ли Путин.
Он также сообщил, что Абэ настроен на значительный прогресс в подписании мирного договора с Россией.
Чемпионат мира по дзюдо стартует в японской столице 25 августа и продлится вплоть до 1 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что в конце января в Москву с официальным визитом прибудет премьер-министр Японии. Абэ рассчитывает на присутствие Путина в японском городе Осака в июне 2019 года на саммите G20.
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