Ученик в Москве пришел в школу с ножом и начал угрожать учителям

Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу, вооружившись ножом, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В одну из школ на юго-востоке города ученик пришел с ножом. Сначала он угрожал учителям", — сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас школьник угрожает нанести себе увечья.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает ТК "Звезда", молодой человек пришел в школу в 08:15. Охрана сразу заметила длинный нож, который торчал из-под его одежды, после чего подростка заперли в раздевалке, изолировав от остальных.
Далее он как-то смог выбраться наружу и в настоящий момент находится в одном из школьных помещений со стеклянными дверьми. Подойти к нему никто не может. Учителя и ученики были эвакуированы из школы.
Как сообщает Mash, по словам одноклассников ученика, он человек нелюдимый, замкнутый и себе на уме. Со сверстниками отношения напряженные, в школе с ним постоянно работал психолог. Но агрессии парень не проявлял, и его сегодняшняя акция для всех стала шоком. На месте ФСБ и детский психолог.
Отмечается, что в школу приехала мама школьника. Она попыталась войти в кабинет к сыну, но ее он также не пустил — встал в агрессивную позу и пригрозил что-либо сделать с собой. Также сообщается, что родители ученика в разводе, а с мамой у него напряженные отношения.
Комментарии
Воот , всё идёт из семьи . Родители в разводе ибо в стране сейчас ***** рулит , думают только ... ( не тем , чем надо ) и плюют на детей , удовлетворяя только свою похоть . Новые ценности ...