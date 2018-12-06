Фото: izvestiy-kamen.ru
Режим чрезвычайной ситуации введен в Камне-на-Оби, сообщают "Каменские известия".
Решение о задействовании такого механизма для выхода из непростой ситуации с обеспечением Каменского района топливом было принято на этой неделе.
По словам начальника ГО и ЧС районной администрации Сергея Умярова, введение режима ЧС позволит создать неснижаемый запас топлива на котельных Каменского района в период праздничных дней и новогодних каникул 2018-2019.
"На эти цели правительство Алтайского края выделило Каменскому району 25 миллионов рублей на закупку топлива", — уточнил чиновник.
Также отмечается, что район осуществляет теплоснабжение благодаря краевой поддержке с начала отопительного сезона. Ранее муниципальному образованию уже выделялось 25 миллионов рублей на закупку угля.
Комментарии
Режим ЧС позволяет покупать уголь без тендера хоть у кого по любой цене. И никого потом за это не посадят.
Так губернатор же там много чего наообещал по камню на оби, и где это все
Уголовные дела нужны по Камню-на-Оби.