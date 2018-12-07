Пятница, 7 Декабрь, 06:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,74
€ 75,61
261579
Обь
83см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Союз кинематографистов заявил о разрушенной системе проката на Алтае

, ИА "Амител"
При этом наш регион занял 18-е место в общем рейтинге регионов по состоянию кино

Молодежный центр Союза кинематографистов России подготовил брошюру "Карта регионального кино. Презентация лучшей практики", в которую вошла информация о развитии кинематографа в различных субъектах страны.

Рейтинг регионов подсчитывался в баллах на основе анализа полученной информации. В исследовании приняли участие 83 субъекта федерации. Алтайский край, согласно данным, расположился на 18-м месте.

В издании в формате презентаций рассказано о состоянии кинематографа в Алтайском крае, Архангельской области, Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Воронежской области, Иркутской области, Республике Карелия, Нижегородской области, Новосибирской области, Республике Саха (Якутия), Пермском крае, Самарской области, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Тульской области, Тюменской области, Челябинской области, Ульяновской области. Представители Союза кинематографистов России и Молодежного центра СК РФ собрали данные об истории кинематографа в регионах, современных проектах, а также "точках роста" и основных проблемах.

Среди проблем, которые существуют в Алтайском крае, — отсутствие системного образования, недостаток квалифицированных кадров, слабое техническое оснащение. Также специалисты сетуют, что в Алтайском крае вообще нет киностудий. Фильмы снимают фактически только любители. Кроме того, разрушена система кинопроката в небольших городах и районах. Из 64 районов кинозалы есть только в 5, что выглядит одним из худших показателей в России.

Среди плюсов — эпизодическое производство авторских фильмов, хорошая театральная школа, а также широкий выбор кинолекций, доступная инфраструктура.

В первой десятке рейтинга Москва, Санкт-Петербург, Республики Татарстан, Башкирия, Якутия, Свердловская область и Пермский край, Иркутская область и Республика Крым, из наших соседей — Кемеровская область.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
06:32
Утепляемся: животные, которые основательно подготовились к зиме 0
06:17
Мороз продолжит властвовать в Алтайском крае 7 декабря 0
06:01
Союз кинематографистов заявил о разрушенной системе проката на Алтае 0
05:57
Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить 0
04:43
Лукашенко извинился перед Путиным за спор о цене на газ 0
03:40
Россияне потратят на встречу Нового года в среднем 17 тысяч рублей 1
02:46
Назван самый популярный клип в России на YouTube в 2018 году 0
01:11
Дудь прокомментировал обвинение в краже вопросов для интервью с Буруновым 0
00:55
Ученые назвали главную отличительную особенность неверных женщин 0
23:55
Путин поручил Медведеву создать учебник по нацполитике для чиновников 0
23:47
Жиган рассказал депутатам Госдумы о славном будущем рэпа 0
23:22
Рада разорвала Договор о дружбе между Украиной и Россией 0
22:57
Составлен портрет среднестатистического российского коррупционера 0
22:44
Эрика Давидыча освободили в суде по апелляции и вернули все имущество 0
22:21
Лукашенко намерен встретиться с Путиным, чтобы обсудить все до Нового года 0
21:53
Госдума лишила неприкосновенности депутата в закрытом от прессы режиме 0
21:38
Медведев успокоил россиян: "Мы переломили тренд на падение доходов" 0
21:23
Мутко готовит губернаторам целевые показатели по строительству 0
20:51
Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года 0
20:35
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии - 683 рубля 66 копеек 4
20:08
Неизвестные в масках украли более 1 млн рублей в платежном центре Барнаула 1
19:53
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью с Буруновым 1
19:36
Дмитрий Киселев решил организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже 2
19:08
Коротко о главном: новые высотки, мусор бизнес-класса и "танки" в Лебяжьем
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 декабря
18:51
Медведев: НДС повысили для того, чтобы не уменьшались доходы россиян 23
18:35
Минздрав рассказал, как провести новогодние каникулы с пользой 1
18:18
Медведев рассказал, какие семьи в России страдают от бедности 4
17:51
Медведев: на выполнение социальных обязательств направят 22 трлн рублей 6
17:32
Медведев о России: "Экономика быстроразвивающейся страны" 8
17:27
Барнаульского бодибилдера наказали за контрабанду стероидов 1
17:12
Уголовное дело возбудили после травмирования девочки на качелях в Рубцовске 0
17:03
Медведев назвал самое трудное решение последних десятилетий 11
16:49
Ребенок насмерть замерз в Иркутской области, пока его родители тушили школу 8
16:33
Данными о водителях-алкоголиках будут обмениваться МВД и Минздрав 1
16:21
Новогоднюю ель с пиксельной подсветкой начали монтировать в "Лесной сказке" 0
16:15
Автомобиль ДПС с горно-алтайскими номерами попал в аварию в Барнауле 7
16:02
Путина пригласили на чемпионат мира по дзюдо в Японии 3
15:48
Алтайская сеть "Корзинка" начнет экспансию в Новосибирск с 2019 года 0
15:32
Столкнувшиеся в центре Барнаула автомобили перегородили проезжую часть 2
15:21
Мусор бизнес-класса: на Алтае спорят о новой системе вывоза ТКО 1
15:13
Стало известно, когда в 2019 году пройдет "Алтайская зимовка" 3
15:04
Ученик в Москве пришел в школу с ножом и начал угрожать учителям 3
14:48
Пополнение топливных закромов: почему в Камне-на-Оби ввели режим ЧС 4
14:34
Шесть человек погибли в ДТП с участием "скорой" под Краснодаром 1
14:22
Около 2000 подозрительных новогодних елок задержали на алтайской границе 9
14:11
Ракшин судится с мэрией Барнаула из-за застройки стадиона "Локомотив" 38
14:02
Арестованный в США россиянин скончался в американской больнице 6
13:50
Житель Горного Алтая ответит за замах бутылкой на женщину-полицейского 3
13:33
Лучший общественный туалет в мире найден на Мальте 3
13:21
Не помогают даже шипы: барнаульцы жалуются на очень скользкий перекресток 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.