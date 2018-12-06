Журналистка Саша Франк в своем Facebook обвинила видеоблогера Юрия Дудя в заимствовании ее интервью с актером Сергеем Буруновым.
Франк — автор проекта "КиноТест" — утверждает, большая часть вопросов, заданных Дудем актеру, сформулировала она. По ее словам, около недели назад к ней обратился директор Бурунова с просьбой предоставить исходные материалы двухчасовой беседы с артистом, которая состоялась в январе. Якобы Бурунов собирался пойти на интервью к Дудю, и последнему для подготовки требовалось "как можно больше информации".
Франк отправила расшифровку и решила подождать новый выпуск "ВДудя". "Стала ждать выхода выпуска с Сережей, радуясь, что другу будет проще общаться с подготовленным интервьюером. Грело душу и то, что я помогаю журналисту хорошо сделать свою работу и поддержать репутацию самого честного ведущего", — рассказала Франк.
Когда интервью вышло, она заметила, что в нем Дудь задавал те же вопросы, что и она. "Юрий, спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов, — я журфак не оканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста!" — обратилась к блогеру Франк.
Сам Бурунов в беседе с телеканалом "360" отказался давать какие-либо объяснения произошедшему. "Извините, я не буду это комментировать", — сказал он.
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