В четверг, 6 декабря, в Центральном районе Барнаула было совершено разбойное нападение на офис платежного центра, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на паблик "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что 6 декабря около 7:30 по адресу: Челюскинцев, 113а после открытия кассиром офиса Регионального платежного центра в помещение ворвались двое мужчин в масках.
Угрожая пистолетом злоумышленники кассира открыть сейф, откуда было похищено более одного миллиона рублей.
Деньги нападавшие сложили в сумку и с места происшествия скрылись.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю информацию подтвердили. Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших, ведется их поиск, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Региональный платежный центр - РПЦ, может офисы перепутали с ЗАО РПЦ)))