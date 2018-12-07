Лукашенко извинился перед Путиным за спор о цене на газ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе заседания ЕврАзЭС заявил, что Россия продает его стране газ по завышенным тарифам, сообщает ТВЦ.ru.
В ответ Владимир Путин напомнил белорусскому коллеге, что Минск платит 129 долларов за тысячу кубометров, а в 2019 году будет платить по 127 долларов. В то же время, для Германии стоимость тысячи кубов составляет 250 долларов. Таким образом, у Белоруссии есть преимущества, так как цена газа для нее намного ниже рыночной.
Однако Лукашенко не согласился с этими утверждениями Путина: "Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже не единожды об этом говорил. Вроде и воевали против Германии вместе, а наши люди еще не умершие после войны имеют такую ситуацию".
Он добавил, что Германия имеет такую цену в связи с тем, что "им еще три тысячи километров качать надо".
В итоге Путин согласился, что стороны должны выработать план движения к единому рынку. Также он предложил обсудить этот вопрос более детально в закрытом режиме.
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