Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов заявил, что чиновникам, которые делают спорные заявления, следует "включать мозги".
"Что можно сказать? Мозги надо включать, вот, собственно, и все, когда ты облечен властью. И, к сожалению, не у всех это получается", — заявил Медведев, подчеркнув, что не хотел бы "обижать государственных служащих в хорошем смысле этого слова целиком".
Он отметил, что в России на госслужбе состоит около миллиона человек: "И что бы там ни думали, ни говорили, по большей части это действительно преданные своему делу, ответственные, хорошие люди".
"Но есть, конечно, и другие люди", — заявил Медведев и призвал привлекать к ответственности тех, кто "плохо себя ведет".
Премьер подчеркнул, что сейчас любое высказывание попадает в интернет и становится достоянием гласности: "Поэтому любой государственный служащий, начиная с тех, кто работает в поселке, и заканчивая высшими должностными лицами, в этом смысле должны думать, прежде чем что-то изрекать".
В середине октября министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне хватит, чтобы жить месяц. После глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно", так как оно "не просило родителей рожать".
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