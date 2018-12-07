Совет Федерации обсудил инициативу обязать граждан России платно регистрировать свои телефоны — ставить их на учет предполагается начиная с 2020 года, пишет "Российская газета".
Соответствующие поправки в закон о связи обсуждались на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации.
Порядок регистрации пропишут в правительственном акте.
Согласно проекту, россиянам придется регистрировать свои мобильные телефоны по идентификатору абонентского устройства IMEI. Такой идентификатор присваивается аппарату еще при производстве. При этом данные о владельцах и зарегистрированных устройствах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе.
Таким образом, уже с февраля 2020 года граждан России могут обязать регистрировать свои мобильные телефоны. Причем сама процедура постановки на учет будет платной для человека. Предварительно, это обойдется примерно в 100 рублей.
Незарегистрированные устройства просто не смогут работать в российских сотовых сетях, отмечают авторы инициативы. Они уверены, что это позволит бороться с продажей и использованием краденых мобильных телефонов. Кроме того, как отмечается, подобные меры помогут вывести из тени рынок гаджетов.
Комментарии
А чё про чипирование аквариумных рыбок и моего кота заткнулись?
Сначала тебе чип в ягодицу воткнут, а потом уже и за живность твою возьмутся.
Надо валить отсюда, или на запад или в рай
Клоуны!ни один завод не работает,экономика в ..нусе,карась бухает,плешивый заворовался,красота
Не сцать! Щас Бэтмен-Путин эту фигню отменит, на радость электората.
хорошо что у меня пейджер
Наши чиновники ночами не спят, за народ переживают - Что же еще можно придумать, чтобы залезть в наш, уже пустой, карман!!!
7.12.2018 09:24
- гость -
хорошо что у меня пейджер
почом продашь?
Да и где это теперь будут очереди скапливаться на регистрацию/перерегистрацию? А эти ... в курсе, что система и так позволяет все это, только полиция имея все необходимые данные не шевелится. Но их больше интересует не доделывание существующей системы, а платная регистрация, ведь и здесь можно копеечку вытянуть.
Вы господа и дамы там в СОВФЕДе сразу списком на все девайсы введите регистрацию их тоже воруют. А на счет оплаты за регистрацию, Вам 2% НДС мало, так решили еще и по соточки с народа хапнуть с дальнейшем повышением тарифа (инфляция)...