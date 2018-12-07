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Россиян с 2020 года хотят обязать ставить на платный учет свои телефоны

, ИА "Амител"
Соответствующие поправки в закон о связи обсуждались на заседании в Совете Федерации

Фото: market.korupciya.com

Совет Федерации обсудил инициативу обязать граждан России платно регистрировать свои телефоны — ставить их на учет предполагается начиная с 2020 года, пишет "Российская газета".

Соответствующие поправки в закон о связи обсуждались на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации.

Порядок регистрации пропишут в правительственном акте.

Согласно проекту, россиянам придется регистрировать свои мобильные телефоны по идентификатору абонентского устройства IMEI. Такой идентификатор присваивается аппарату еще при производстве. При этом данные о владельцах и зарегистрированных устройствах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе.

Таким образом, уже с февраля 2020 года граждан России могут обязать регистрировать свои мобильные телефоны. Причем сама процедура постановки на учет будет платной для человека. Предварительно, это обойдется примерно в 100 рублей.

Незарегистрированные устройства просто не смогут работать в российских сотовых сетях, отмечают авторы инициативы. Они уверены, что это позволит бороться с продажей и использованием краденых мобильных телефонов. Кроме того, как отмечается, подобные меры помогут вывести из тени рынок гаджетов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.12.2018 09:06
- гость -

А чё про чипирование аквариумных рыбок и моего кота заткнулись?

0  0
7.12.2018 09:09
- гость -

Сначала тебе чип в ягодицу воткнут, а потом уже и за живность твою возьмутся.

0  0
7.12.2018 09:18
- гость -

Надо валить отсюда, или на запад или в рай

0  0
7.12.2018 09:22
Я

Клоуны!ни один завод не работает,экономика в ..нусе,карась бухает,плешивый заворовался,красота

0  0
7.12.2018 09:23
Митенька ржевский

Не сцать! Щас Бэтмен-Путин эту фигню отменит, на радость электората.

0  0
7.12.2018 09:24
- гость -

хорошо что у меня пейджер

0  0
7.12.2018 09:31
Nickolas

Наши чиновники ночами не спят, за народ переживают - Что же еще можно придумать, чтобы залезть в наш, уже пустой, карман!!!

0  0
7.12.2018 09:32
- гость -

7.12.2018 09:24
- гость -
хорошо что у меня пейджер

почом продашь?

0  0
7.12.2018 09:32
- гость -

Да и где это теперь будут очереди скапливаться на регистрацию/перерегистрацию? А эти ... в курсе, что система и так позволяет все это, только полиция имея все необходимые данные не шевелится. Но их больше интересует не доделывание существующей системы, а платная регистрация, ведь и здесь можно копеечку вытянуть.

0  0
7.12.2018 09:34
- гость -

Вы господа и дамы там в СОВФЕДе сразу списком на все девайсы введите регистрацию их тоже воруют. А на счет оплаты за регистрацию, Вам 2% НДС мало, так решили еще и по соточки с народа хапнуть с дальнейшем повышением тарифа (инфляция)...

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