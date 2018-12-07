Фото: vesti-ukr.com
Железнодорожный экспресс, соединивший Киев с аэропортом "Борисполь" и торжественной открытый при участии главы Украины Петра Порошенко стал объектом для насмешек, а многие эксперты остро критикуют проект. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Strana.ua.
За несколько дней после запуска экспресс уже дважды ломался, из-за чего пассажирам пришлось "бежать через заснеженное поле" в аэропорт.
Также экспресс все время отстает от графика: изначально время пути в аэропорт было равно 20 минутам, затем — 35, а после этого "от 35 минут".
При этом "Укрзализныця" уже неоднократно переделывала график движения экспресса, из-за чего у пассажиров возникли дополнительные сложности.
Один из критиков проекта, экс-замминистр инфраструктуры Украины Александр Кава сообщил, что используемые в экспрессе рельсовые автобусы польской марки PESA сняли с региональных маршрутов, не проведя должного технического обслуживания.
"Говорят, в Польше аббревиатуру PESA (тип электричек, использующихся в проекте — ред.) некоторые расшифровывают как "Поезда экспериментальные супераварийные", — цитирует агентство слова эксперта Дмитрия Марунича.
Соучредитель организации "Общественный контроль "Укрзализныци" Виктор Гаврона рассказал, что вместо установления фактического износа ремонт перед запуском экспрессов делали в объеме номинального износа, а затем их просто покрасили.
Эксперты заключили, что ждать крупных вложений в проект не стоит, а пассажирам остается надеяться, что экспресс в следующий раз сломается не во время их поездки.
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