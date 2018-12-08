Альфа-Банк вывел кассовые операции клиентов-юрлиц в банкоматную сеть

Корпоративные клиенты Альфа-Банка теперь могут совершать все самые востребованные кассовые операции с наличными средствами в банкоматной сети Банка.
Банк реализовал уникальное для российского рынка решение — при снятии наличных по корпоративной карте Банка клиент может одновременно получить в банкомате документы, необходимые для его первичной отчетности, а именно чек с указанием цели использования наличных денежных средств. Посещение банковской кассы, в которой ранее клиент получал данные документы, теперь не требуется.
Услуга доступна во всех банкоматах Альфа-Банка — это 3753 устройства по всей России.
Согласно требованиям законодательства, при работе с наличными денежными средствами юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны указывать источник получения средств (при внесении наличных на счет) и цель их использования (при выдаче наличных в банкомате). Каждую операцию компания или ИП должны отразить в первичной отчетности, предоставляемой в ФНС и другие надзорные органы, подтвердив соответствующим кассовым документом.
Для снятия наличных в банкоматах Банка клиенты могут использовать корпоративные карты Альфа-Cash* Ультра, Альфа-Cash Лайф, Альфа-Cash Персона.
Комиссии за снятие в банкоматах наличных и лимиты на снятие по корпоративным картам зависят от условий пакета услуг, выбранного клиентом.
Ранее, в ноябре 2017 года, Альфа-Банк предложил клиентам-юрлицам и индивидуальным предпринимателям сервис по внесению наличной выручки на расчетный счет через банкомат с получением необходимых документов.
Таким образом, Банк вывел в банкоматную сеть наиболее востребованные клиентами типы кассовых операций (на внесение и снятие наличных средств приходится около 90% всех кассовых операций).
В Альфа-Банке обслуживается более 400 тысяч клиентов-юрлиц и ИП.
"Наша задача — предоставить клиентам технологичные решения для всех операций, включая такую консервативную, зарегулированную область, как кассовое обслуживание юрлиц. Теперь нашим клиентам круглосуточно доступны все основные кассовые операции и кассовые документы. Предпринимателям не понадобится заранее заказывать наличные средства и тратить время на поездку в отделение Банка, все можно сделать через банкомат, — комментирует директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева. — Мы ожидаем, что минимум половина клиентов предпочтет новый сервис, что разгрузит работу касс и позволит Банку сократить операционные расходы".
*Кэш – прим.ред.
Акционерное общество "Альфа-Банк"
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