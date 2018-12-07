Фото: busphoto.ru
Власти Люксембурга решили со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте — автобусах, трамваях и пригородных поездах. Таким образом, герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом, пишут "Ведомости", ссылаясь на The Guardian.
В столице Люксембурга живут порядка 110 тысяч человек, а население самого герцогства насчитывает свыше 600 тысяч. Также порядка 200 тысяч человек ежедневно приезжают в Люксембург на работу из Франции, Бельгии и Германии. Поэтому карликовое государство сталкивается с серьезными пробками на дорогах.
Переизбранный на новый срок премьер Люксембурга Ксавье Беттель обещал уделять особое внимание окружающей среде и разрешить проблему пробок.
Минувшим летом в Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Пока власти не определились, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.
Комментарии
а население самого герцогства насчитывает свыше 600 тысяч.
короче Барнаул в Европе
Короче показушники!
В Латвии давно уже такое практикуется в некоторых городах
В Латвии давно уже такое практикуется в некоторых городах
Это Эстония которая?
В 1991 году во время развала СССР был весь транспорт бесплатным какое-то время. Может и не везде, но 100% было, я это помню. Так что Люксембург далеко не первый)
И таксофоны были бесплатными, кстати, в то же самое время.
на фоне наших новостей о повышении цен за проезд!!.........