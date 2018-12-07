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Жительница Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в укрывательстве убийства своего супруга.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в конце августа этого года 55-летняя обвиняемая пригласила в гости своего соседа для разговора с супругом, который на почве ревности периодически ее избивал.
"В ходе распития спиртного супруги в присутствии гостя снова стали конфликтовать. Мужчина пригласил мужа обвиняемой пройти для разговора в другую комнату, где нанес ему смертельное ножевое ранение в спину, а затем попросил жену потерпевшего помочь закопать его тело. Обвиняемая, достоверно зная о совершенном убийстве, укрыла от органов следствия информацию об особо тяжком преступлении, а также помогла сокрыть следы преступления", — указывают в СКР.
Спустя несколько дней сосед женщины обратился в правоохранительные органы, где написал явку с повинной и признался в убийстве.
В настоящее время в отношении него уголовное дело рассматривается судом.
Уголовное дело в отношении супруги потерпевшего также направлено в суд.
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