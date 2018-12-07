Фото: worldpodium.ru
Народный артист России Александр Розенбаум оказал квалифицированную медпомощь женщине, которой стало плохо во время полета в самолете. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на продюсера музыканта Беллу Купсину.
"Это правда, они летели на самолете, девушке стало плохо. Все хорошо закончилось. Это счастье, что он находится в нужном месте в нужное время, Александр Яковлевич — врач и человек с большой буквы", — цитирует ее слова агентство.
По словам Купсиной, Розенбаум не впервые помогает людям, просто артист "не любит это афишировать".
Агентство, ссылаясь на источник в экстренных службах Крыма, пишет, что инцидент произошел на самолете, летевшем из Москвы в Симферополь.
Розенбаум в 1974 году поступил в Первый Ленинградский мединститут им. И. П. Павлова по специальности "анестезиология-реаниматология". После окончания вуза пять лет работал врачом скорой помощи. Параллельно обучался на вечернем отделении музыкального училища при Дворце культуры им. С. М. Кирова по классу джазовой аранжировки.
Комментарии
Зря он, сертификата врача нет, если не откачает - уголовная ответственность.