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Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица.
Как сообщили в краевой прокуратуре, согласно версии следствия, обвиняемая, будучи пьяной, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому жителю Новоалтайска вцепилась зубами в его нос и откусила кусочек этой части тела.
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Своей вины женщина не признала и от дачи показаний отказалась. В правоохранительном ведомстве добавляют, что за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.
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