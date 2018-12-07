Фото: surfingbird.com
Два жителя Кемеровской области погибли в результате сильных морозов. Еще не менее 20 человек пострадали, пишет "Газета.ru", ссылаясь на сайт регионального департамента охраны здоровья населения.
Уточняется, что всего в медорганизации за минувшие сутки с холодовыми травмами обратились 22 человека, из которых трое пострадали от морозов, будучи пьяными.
Двух человек спасти не удалось, они скончались до приезда скорой.
В ночь на среду, 5 декабря, и на четверг, 6 декабря, на севере Кузбасса температура воздуха опускалась до -40 градусов.
Комментарии