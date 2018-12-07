Итальянский журналист сознался в создании фейка о смерти режиссера Годара

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Итальянский журналист Томмазо Дебенедетти признался в распространении ложной информации о кончине известного французского кинорежиссера Жан-Люка Годара.
"Подтверждаю, что написал в фальшивом Twitter швейцарского министра. Новость о смерти режиссера Годара — фейк, аккаунт создал я", — заявил журналист в разговоре с РИА Новости.
Ранее в нескольких СМИ появились сообщения о смерти 88-летнего кинематографиста. Источником информации послужил Twitter-аккаунт, якобы принадлежащий министру культуры Швейцарии.
Дебенедетти стал известен после серии фальшивых новостей, в которых он, в частности, сообщал о смерти папы Римского Бенедикта XVI — это сообщение он разместил через поддельный аккаунт госсекретаря Ватикана, и об убийстве в Сирии руководителя террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
В мае 2017 года Дебенедетти взял на себя ответственность за распространение фальшивой информации о кончине белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.
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