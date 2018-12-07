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Вильнюс ввел санкции антироссийские санкции после инцидента в Черном море. Такое заявление сделала президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с коллегой из Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости.
"Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, однако мы ввели свои, национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе", — цитирует агентство слова Грибаускайте.
Глава Литвы также отметила, что непросто быть первыми, кто вводит санкции.
Также она рассказала о личных угрозах от России. По словам Грибаускайте, угрозы получили литовские министры, в частности, глава МИД Литвы.
При этом президент не уточнила, какие именно санкции были введены и какие угрозы получены министрами.
По словам источника агентства в Брюсселе, ряд стран — членов ЕС, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным вводить против РФ новые санкции. В общем заявлении Евросоюза, одобренном странами-членами, упоминания об ограничениях не было.
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