Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о "потопе" на одной из улиц города утром в субботу, 8 декабря. Информация об этом появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел на участке улицы Антона Петрова "от остановки "Трактовой" до церкви в сторону улицы Малахова". По словам горожан, вода затопила улицу из-за прорыва трубы.
"Дорогу залило, движение остановлено", — говорит автор помещения, советуя барнаульцам искать пути объезда.
Также подписчики сообщества сообщили об отключении отопления в ночь на 8 декабря в микрорайоне ВРЗ. "Предположительно, что-то произошло на ТЭЦ-2", — отмечается в записи.
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