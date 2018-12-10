Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 323 квадратных метра продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом находится вдали от шума машин, но в черте города, что позволяет пользоваться всеми благами цивилизациями. Коттедж имеет четыре уровня – подвал, два этажа и чердак.
На первом этаже находятся две спальни, гостиная, кухня, ванная и санузел.
На втором этаже – четыре спальни, гостиная и санузел.
На участке имеется гараж на две машины площадью более 50 метров квадратных, летняя кухня с мансардой, беседка для шашлыков.
Для отопления используется газовый котел.
Комментарии
грустное зрелище