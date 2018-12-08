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В Алтайском крае суд признал виновным 24-летнего жителя Косихинского района в убийстве пятерых человек и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошел 19 апреля текущего года в селе Косиха. В частном доме несколько местных жителей распивали спиртное, в ходе застолья между обвиняемым и присутствующими лицами возник конфликт. Позднее раздраженный и обиженный мужчина решил лишить жизни потерпевших, которые требовали от него уйти из дома, поскольку он мешал им спать.
Ночью обвиняемый поджег легковоспламеняющуюся одежду и бросил ее в дверях веранды дома, а сам отошел на безопасное расстояние и стал наблюдать за пожаром, не предпринимая мер для его предотвращения.
В итоге от острого отравления окисью углерода погибли три женщины и два мужчины в возрасте от 27 до 59 лет.
Обвиняемый в ходе следствия отрицал свою вину в совершении убийства, но следователи собрали достаточно доказательств, которые свидетельствовали о том, что мужчина хотел убить людей.
Суд приговорил обвиняемого к 25 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет срока в тюрьме.
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