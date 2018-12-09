Путин поговорил с девочкой, мечту которой он исполнил

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с девочкой Вероникой, чью мечту посмотреть на мир кино изнутри он исполнил, сообщает "РИА Новости".
Путину на форуме добровольцев России волонтеры рассказали о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Он взял пять оставшихся конвертов с описанными детскими мечтами, которые пообещал исполнить.
В одном из конвертов было пожелание восьмилетней Вероники из Волгоградской области "посмотреть на мир кино изнутри".
Путин выполнил свое обещание, и девочка с семьей сходила на экскурсию на "Мосфильм" в компании директора киностудии Карена Шахназарова. Он позвонил Веронике, поздравил ее с Новым годом и попросил передать привет "и сестричке, и маме с папой".
Путин поинтересовался ее здоровьем: "Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую".
Вечером этого дня Вероника должна была пойти по приглашению режиссера Никиты Михалкова в ДК им. Горбунова на спектакль "Метаморфозы" его академии. Семья планирует провести в столице несколько дней, чтобы посмотреть город, где раньше бывали только в больницах.
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