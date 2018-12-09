Воскресенье, 9 Декабрь, 15:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,92
€ 76,08
244010
Обь
77см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Ямальский полицейский застрелил пациента местного тубдиспансера

, ИА "Амител"
Предварительная проверка показала, что участковый применил табельное оружие на законных основаниях

Фото: kp.ru

В субботу, 8 декабря, в туберкулезном отделении Вынгапуровской больницы Ноябрьска двое ранее судимых пациента устроили дебош, в результате которого один из них был убит полицейским, сообщает региональное МВД.

По данным ведомства, в дежурную часть ОМВД Ноябрьска поступило сообщение, что двое пациентов тубдиспансера, предположительно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно себя ведут и провоцируют конфликт.

Отмечается, что пациенты напали на приехавшего на место происшествия участкового и попытались отобрать у него оружие. Это и послужило основанием для применения оружия. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте. Предварительная проверка показала, что участковый применил табельное оружие на законных основаниях. Второй участник драки ранен, сообщают местные СМИ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:17
Россию обвинили в организации протестов во Франции 0
14:44
Российские чиновники стали чаще брать взятки в 2018 году 0
14:18
Ямальский полицейский застрелил пациента местного тубдиспансера 0
13:49
Путин поговорил с девочкой, мечту которой он исполнил 0
13:21
Продолжается подключение к теплу жилых домов в Барнауле после аварии 0
12:44
Украинский генерал задумался о производстве ядерного оружия 1
12:22
Учитель напал на школьника на уроке в Сочи 0
12:07
Огонь, иди со мной: как в Барнауле провели эстафету к зимней Универсиаде 0
11:44
Эстафета огня Всемирных студенческих игр-2019 в Барнауле: как это было 0
11:08
Тепло начало поступать в жилые дома после коммунальной аварии в Барнауле 0
10:44
Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве 1
10:19
Ликвидация коммунальной аварии в Барнауле находится на контроле у Дугина 0
09:44
Москвичка требует запретить семьям с больными раком детьми арендовать жилье 3
09:26
Британия вновь нашла "российский след" в двух "подозрительных убийствах" 0
08:58
Чубайса за поддержку олигархов обвинили в обострении отношений в обществе 12
08:45
Рейтинг коррупционеров возглавили полицейские и региональные депутаты 0
08:08
Как вырастет плата за свет для жильцов однокомнатной квартиры в 2019 году 0
07:50
"Тропа славы": великий актер Кирк Дуглас отмечает 102-й день рождения 2
07:34
Тело, череп и кокетка: фотоподборка самых забавных компьютерных мышей 2
07:19
Сломанные семьи: Алтайский край остается самым "разводящимся" регионом СФО 0
07:03
Усадьбу с бассейном, сауной и спортзалом продают в Барнауле за 40 млн руб. 1
06:48
Будет еще теплее: горячие девушки в уютных свитерах 0
06:32
Улетная поддержка: чемпионат по чирлидингу прошел в Барнауле 0
06:17
Мороз, уходи: Алтайский край выбирается из периода аномальных холодов 0
06:01
Пустые земли: число заброшенных личных хозяйств на Алтае выросло втрое 1
23:13
Названы самые новогодние города России и зарубежья 0
22:03
Полиция применила водометы против протестующих в Париже 0
21:28
Володин предлагает создать единый список террористических организаций 0
20:16
Стало известно, какие популярные модели iPhone покинут рынок России 0
19:54
Дмитрий Медведев вручил Виктору Томенко партбилет "Единой России" 0
19:26
ФСБ назвала главной целью провокаций Украины Крымский мост 1
18:56
Жителей Алтайского края 9 декабря ждут морозы до 31 градуса ниже нуля 0
18:25
ООН: к концу года более половины землян смогут пользоваться интернетом 0
17:58
Праздник к нам приходит: в Барнауле зажгли огонь Универсиады 0
17:24
СМИ: Порошенко сделал снимок с солдатом, носящим эмблему дивизии СС 0
16:57
Лондон утвердил черный список российских олигархов 0
16:28
Барнаульский врач пойдет под суд за причинение тяжкого вреда здоровью 0
15:56
В тверской епархии назвали мемом фото священника с брендовыми аксессуарами 1
15:27
Google прекратит поддержку старых смартфонов на Android 0
14:56
На Алтае осудили мужчину за убийство пятерых людей путем поджога дома 0
14:29
Павел Деревянко приехал отдыхать в Горный Алтай 0
13:48
Росрыболовство сообщило о резком падении цен на красную икру 0
13:27
В Барнауле устраняют две коммунальные аварии 0
12:57
В Москве высокопоставленных сотрудников МВД задержали за крупную взятку 0
12:22
Алтайские полицейские задержали рецидивиста за угон автомобиля 0
11:52
Премьер-министр Греции пообещал носить галстук, если его подарит Путин 0
11:27
Опубликованы фото с места коммунальной аварии в Барнауле 1
10:49
Певицу Шакиру заподозрили в неуплате €14,5 млн налогов в Испании 0
10:23
Путин назначил Лимаренко врио губернатора Сахалинской области 0
09:49
Минпросвещения на треть сократило федеральный список учебников в РФ 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.