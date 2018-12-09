В субботу, 8 декабря, в туберкулезном отделении Вынгапуровской больницы Ноябрьска двое ранее судимых пациента устроили дебош, в результате которого один из них был убит полицейским, сообщает региональное МВД.
По данным ведомства, в дежурную часть ОМВД Ноябрьска поступило сообщение, что двое пациентов тубдиспансера, предположительно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно себя ведут и провоцируют конфликт.
Отмечается, что пациенты напали на приехавшего на место происшествия участкового и попытались отобрать у него оружие. Это и послужило основанием для применения оружия. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте. Предварительная проверка показала, что участковый применил табельное оружие на законных основаниях. Второй участник драки ранен, сообщают местные СМИ.
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