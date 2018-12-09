Полицейские проводят проверку информации о том, что в одной из школ Барнаула пожилая женщина попыталась задушить ученика, который якобы обижал ее внука, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.
"По этому факту [инциденту с пожилой женщиной и школьником] поступило два заявления с обеих сторон [от родственников обоих мальчиков], в настоящее время проводится проверка, пока разбираемся, как все было на самом деле", — сообщили в ведомстве.
Заявления поступили в отдел полиции в Индустриальном районе. Номер школы в пресс-службе не уточнили.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина пришла в школу, накинула ремень на шею мальчика, который конфликтовал с ее внуком, и начала его душить.
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