До Нового года осталось 20 дней — самое время, чтобы позаботиться о новогоднем настроении. Пора готовить подарки и наряжать елку в предвкушении праздника. Но порой этого бывает недостаточно. По мнению психологов, один из лучших способов справиться с хандрой, внутренним напряжением и создать соответствующее настроение — это чтение книг.
А что вы читаете в преддверии новогодних праздников и в новогодние каникулы? Примите участие в опросе Amic.ru и сети книжных магазинов "Читай-город". Традиционно по итогам опроса будет сформирована подборка хороших книг от "Читай-города" для новогоднего настроения.
Адреса магазинов "Читай город" в Барнауле:
пр-т Ленина, д. 47
ул. Антона Петрова, д. 219б, ТРЦ "Огни", 1 этаж
пр-т Красноармейский, д. 47 А, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР", 2 этаж
пр-т Ленина, д. 102в, ТРЦ "Пионер", 4 этаж
Павловский тракт, д. 251в, ТРЦ "Европа", 2 этаж
Павловский тракт, д. 188, ТРЦ "Арена", 1 этаж
пр-т Строителей, д. 117, ТРЦ "Галактика", 3 этаж
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