Фото: instagram.com/vanessaponcedeleon
26-летняя Ванесса Понкэ де Леон из Мексики стала обладательницей титула "Мисс мира — 2018". Финал конкурса красоты прошел на острове Хайнань в Китае.
О победительнице известно, что она получила степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато и сейчас состоит в Совете директоров реабилитационного центра для женщин. Также она выступает в качестве спикера Национального института молодежи, работает ведущей и моделью, пишет Газета.ru.
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Как выглядит самая красивая девушка мира, смотрите в нашей фотоленте.
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