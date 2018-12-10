Туристы из Алтайского края опасаются, что не смогут вернуться из китайского курорта Хайнань в Барнаул. Они приобрели путевки у туроператора "Жемчужная река", из-за финансовых проблем которого в Китае застряли около 1,5 тысячи туристов. В их числе — как минимум четверо барнаульцев. Как рассказала Amic.ru дочь застрявших в Китае Екатерина, ее родителям предлагают вылететь из Хайнаня в Читу, а оттуда добираться в Барнаул самостоятельно.

По словам Екатерины, ее родители, а также их друзья — семейная пара — вылетели отдыхать на Хайнань 30 ноября. Всего из Барнаула на Хайнань летело около 200 человек. Вернуться обратно они должны 14 декабря. Но сегодня им сообщили, что возвращаться они будут не в родной Барнаул, а в Читу. Оттуда добираться до родного города они должны будут самостоятельно на свои средства. При этом один из барнаульцев имеет инвалидность.

"Мы не паникуем, но мы на такое совсем не рассчитывали. У нас нет ни теплой одежды, ни денег. Но нам здесь сказали не паниковать, нас тут не оставят и до 14 декабря по нам будет принято какое-либо решение", — сообщили родственникам пострадавшие туристы.

"Теплые вещи они с собой не брали, потому что их провожали в аэропорту и хотели бы их там же и встретить, деньги они все потратили", — пояснила Екатерина.

По словам путешественников, путевку на китайский курорт они приобрели в барнаульском турагентстве "Омега Тур".

Интересно, что в самом турагентстве корреспонденту ИА "Амител" эту информацию не подтвердили: "У нас нет туристов на Хайнане. Мы с "Жемчужной рекой" не работаем. Изначально было видно, что эта компания долго летать не будет. Не может быть таких цен на отели, которые они предлагают", — сообщили Amic.ru в турагентстве.

Также там добавили, что при чартерных перевозках у туроператора есть пункт в договоре, который гласит, что перевозчик имеет право доставить туристов в любой город в стране проживания.

"Такое бывает, если аэропорт не принимает самолеты или что-то не проплачено у туроператора. У нас были случаи, когда туристов из Египта возвращали в Москву. Но при этом туроператор брал на себя покупку билетов и отправлял туристов в Барнаул за свой счет", — пояснили в "Омега Тур".

На данный момент точное количество алтайских туристов, застрявших на Хайнане, пока уточнить не удалось. Как сообщила Amic.ru президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина, сейчас АРАТ готовит письмо в авиакомпанию "Алроса", чтобы уточнить полные данные, а также выяснить, что будет происходить с декабрьскими вылетами в Барнаул.

"У нас нет информации по поводу Читы, но мы точно знаем, что есть несколько алтайских туристов на Хайнане. Точное количество нам неизвестно, потому что бронь сделана не только от АРАТ. Сейчас мы от ассоциации готовим письмо в авиакомпанию "Алроса", которая является официальным перевозчиком этого туроператора, с целью выяснить, что будет происходить с декабрьскими вылетами, состоятся они или нет. Также мы выясним, что будет с теми людьми, которые улетели туда, но не могут вернуться обратно", — рассказала Чупина.