Видео: Barnaul22
Лыжника на крыше одного из барнаульских торговых центров засняли на видео — необычный случай попал в объектив камеры накануне.
"Когда выходные прошли нескучно. Лыжня на крыше одного из ТРЦ", — сообщается в паблике Barnaul 22.
На видео можно лицезреть, как лыжник весьма успешно передвигается классическим стилем по крыше ТРЦ.
Комментарии
молодец! Где находится эта трасса Здоровья?
Всё норм, это Ракшин обход делает!
жалко там подъемов нет, тренировочный эффект минимален
зато возможный спуск строго вертикален
Красава. Движение это жизнь
Так вот ты какой Карлсончик дорогой ))))
ТЦ "Весна"