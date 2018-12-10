Сразу два члена партии "Единая Россия" в Алтайском крае вошли в состав руководящего органа партии на федеральном уровне — Генсовет. Об этом сообщил глава регионального отделения, председатель Законодательного Собрания Александр Романенко.
"Впервые за последние годы сразу два представителя Алтайского края стали членами Генерального совета "Единой России" — губернатор Виктор Томенко и депутат АКЗС, секретарь первичного отделения партии в Родинском районе Алексей Кривенко. Это знак большого доверия нашему региону. С другой стороны, у нас появляются дополнительные возможности через Генеральный совет влиять на процессы, которые на сегодняшний день необходимы для развития и России, и особенно региона", — прокомментировал Александр Романенко.
Решение было вынесено в минувшую субботу, 8 декабря, во время XVIII съезда "Единой России" в Москве. Тогда же Виктор Томенко стал членом партии и получил партбилет.
В съезде принимали участие президент России Владимир Путин, премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. Единороссы обсудили реализацию программ партии за 2018 год по направлениям "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий". Также подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек".
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