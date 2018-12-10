Фото: 22.мвд.рф
Правоохранительные органы задержали в Барнауле подозреваемых в крупном мошенничестве — злоумышленники обещали семейной паре решить вопросы относительно уголовного преследования их сына.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, согласно предварительной информации, молодой человек в сентябре этого года был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении мошенничества и в настоящее время продолжает находиться под арестом.
"Зная об этой ситуации, к его родителям, жителям одного из районов Алтайского края, обратился друг сына, который сообщил, что у его приятеля есть знакомые с обширными связями в правоохранительных органах, они, по его словам, могут оказать помощь в решении вопроса об освобождении сына из-под стражи и прекращении уголовного преследования. Супруги согласились на встречу, чтобы обсудить все моменты. Жители Барнаула, 1983 и 1993 годов рождения, обещали им уладить все вопросы по уголовному делу, возбужденному в отношении родственника, озвучив сумму в три миллиона рублей. Эти деньги, с их слов, необходимы для передачи сотрудникам правоохранительных органов", — уточняют в полиции.
После встречи и телефонных бесед супруги заподозрили, что их обманывают, и обратились с заявлением в органы внутренних дел.
Затем была тщательно спланирована операция по задержанию злоумышленников. В ней принимали участие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу и бойцы Росгвардии.
Подозреваемые были задержаны полицейскими после передачи денег. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Подозреваемые арестованы. Проверяется причастность подозреваемых к совершению иных преступлений.
Комментарии