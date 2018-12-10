Осужденный на второй пожизненный срок "ангарский маньяк" Михаил Попков намерен обжаловать приговор суда, поскольку он не согласен с лишением его служебной пенсии и звания младшего лейтенанта милиции, сообщает "Интерфакс".
Как отметил старший прокурор отдела гособвинителей Александр Шкинев, Попков был готов получить еще один пожизненный срок, однако он рассчитывал, что суд оставит ему звание младшего лейтенанта милиции и сохранит пенсию в 24 тысячи рублей.
По словам Шкинева, осужденный намерен подать апелляцию. Сторона обвинения, в свою очередь, полностью удовлетворена решением суда.
Ранее сообщалось о вынесении приговора по второму делу Попкова, прозванного "ангарским маньяком". Его признали виновным в убийстве еще 59 женщин и во второй раз приговорили к пожизненному лишению свободы.
До этого — 14 января 2015 года — Иркутский облсуд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Однако в колонию он отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу, в котором жертвами значились еще 60 человек.
Комментарии
что за гуманизм.60! человек убил.и разговоры какие то ,пенсии,апелляции.пулю и все.
Зачем пулю-то? На испытания лекарств, средств, методов - в общем, на опыты! Пусть хоть какую-то пользу принесет! А бедных зверушек не трогать!
щас его к депутату цаповязу переведут- и будут они крабов водкой запивать, да над вами лохами ржать...