Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Небольшие осадки и потепление до -5 градусов ожидаются в Алтайском крае во вторник, 11 декабря.
"Местами в западных районах небольшой снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Днем в крае будет -10...-15 градусов, а в южных районах до -5 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров.
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В Барнауле будет без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -11...-13 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
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