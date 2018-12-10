Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин обратился с официальным запросом в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность присутствия главы МВД Владимира Колокольцева на 28-м съезде партии "Единая Россия", который прошел 7-8 декабря в Москве, сообщает "Фонтанка.Ру".
"Глава МВД Владимир Колокольцев принял участие в съезде партии "Единая Россия". Генерал не имел права этого делать: участие полицейских в деятельности политических партий прямо запрещено законом. Сегодня я направил официальный запрос генеральному прокурору РФ и попросил дать этому событию правовую оценку", — написал Яшин в своем Facebook.
Обратился письменно за разъяснениями в МВД и координатор интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов. Он также полагает, что присутствие на партийном собрании сотрудника полиции, коим является министр внутренних дел, — нарушение Закона "О полиции".
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что Колокольцев никаких законов не нарушал, так как присутствовал на мероприятии в качестве приглашенного гостя.
"В связи с поступающими обращениями представителей СМИ МВД России разъясняет, что присутствие министра внутренних дел генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в качестве приглашенного гостя на XVIII съезде партии "Единая Россия" не нарушает норм законодательства", — заявила Волк.
При этом, как утверждают авторы проекта "Госправки", информация об участии Колокольцева в съезде "Единой России" удалялась из статьи о главе МВД в "Википедии" — причем делалось это с IP-адреса 194.8.70.53, который принадлежит министерству. Сейчас эти сведения вновь появились в статье. Также якобы с ведомственного адреса попытались дописать, что министр не нарушил закон, но изменения удалил бот, отменяющий неконструктивные правки.
Комментарии