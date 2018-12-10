Зарплата Порошенко уходит на налоги и тайную благотворительность

Президент Украины Петр Порошенко заработал за ноябрь 28 тысяч гривен (одну тысячу долларов), сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Украинские новости".
В свою очередь украинскому изданию об этом сообщили в Государственном управлении делами страны. "Заработная плата президента Украины Порошенко П. А. за ноябрь 2018 начислена в размере должностного оклада — 28 тысяч гривен", — говорится в ответе на запрос издания.
Сообщается, что других начислений, надбавок или премий украинскому президенту не выплачивали в ноябре.
При этом из этой суммы 5460 гривен (196 долларов) ушло на налоги и сборы. Оставшиеся же 22 540 гривен (810 долларов) Порошенко направил на благотворительные цели, информация о которых не раскрывается.
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