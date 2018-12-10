Правительство России запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков. Постановление, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, опубликовано на сайте кабмина.
Запрет будет действовать для жидкостей, содержание этилового спирта в которых превышает 28%. Их минимальная стоимость теперь приравнивается к начальной цене за 0,5 литра водки и другого алкоголя. Сейчас минимальная розничная цена на коньяк составляет 371 рубль за бутылку 0,5 л, водки — 205 рублей за тот же объем.
Как пишет РБК, Медведев надеется, что это поможет снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями.
"Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности. Под запрет попадает продажа соответствующей также спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания, то есть она не может продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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