Фото: crypto-coiners.com
Мост с самым длинным в мире пролетом построили в Китае. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агенство "Синьхуа".
Уточняется, что мост длиной 1024 метра и шириной около 25 метров перекинут через реку Нуцзян в юго-западной провинции Юньнань. При этом длина пролета между двумя соседними опорами составила 490 метров.
Мост построен на магистрали, связывающей Куньмин с самым крупным городом Мьянмы Янгоном.
Агентство подчеркивает, что КНР принадлежит немало мировых рекордов среди архитектурных сооружений современности. Большинство было построено в последние десятилетия на фоне развития технологий и экономического подъема в Китае.
В частности, в КНР построили самый протяженный мост в мире, его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Железнодорожный мост Даньян — Куньшань соединяет города Нанкин и Шанхай. Его длина превышает 164 километра. Мост ввели в эксплуатацию в 2011 году, на его создание ушло более 8 миллиардов долларов.
Комментарии